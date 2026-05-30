El IPS fortalece su presencia en el interior con oficinas móviles y asistencia a municipios
En el marco del proceso de modernización de la administración pública provincial, el Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante un Plan Integral de Visitas Territoriales con el objetivo de consolidar la integración de servicios con los municipios y garantizar una gestión previsional más eficiente, ágil y cercana a los vecinos de toda la provincia.
La estrategia apunta a profundizar el trabajo articulado con cada localidad, entendiendo que la previsión social no debe depender exclusivamente de una oficina física ni obligar a los ciudadanos a trasladarse grandes distancias para realizar trámites o recibir asesoramiento. Detrás de cada gestión, destacan desde el organismo, existen adultos mayores, familias y futuros beneficiarios que necesitan orientación, acompañamiento y contención.
Actualmente, el IPS cuenta con una amplia cobertura provincial que alcanza a alrededor de 35.500 beneficiarios en todo el territorio correntino, lo que refleja la importancia de universalizar el acceso a las prestaciones previsionales y fortalecer la presencia institucional en el interior.
En ese sentido, las oficinas móviles se consolidan como una herramienta operativa clave para acercar los servicios a aquellas localidades donde el acceso resulta más complejo. A través de estos dispositivos, el organismo facilita asesoramiento, recepción de documentación y atención personalizada.
Los resultados obtenidos durante el primer bimestre de implementación evidencian el impacto positivo de la iniciativa: las oficinas móviles atendieron un total de 721 consultas y llegaron a 35 municipios de la provincia.
Además de ampliar la cobertura territorial, el plan busca acompañar a los municipios en la incorporación de herramientas digitales que permitan optimizar la vinculación operativa entre los distintos niveles del Estado. Para ello, se desarrollan instancias presenciales de capacitación y asistencia técnica destinadas al uso de plataformas estratégicas, promoviendo una administración pública más moderna, integrada y eficiente.
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