El Hospital Vidal celebró sus 99 años y entregó certificados a egresados del Sistema de Residencias de Salud
El mandatario provincial destacó la vocación de servicio del personal del nosocomio. Los profesionales egresados se especializan en Anestesiología, Clínica Médica y Cirugía General, entre otras.
En el marco de la víspera de su centenario, el Hospital "Dr. José Ramón Vidal" celebró sus 99 años de historia con un emotivo acto que conjugó la entrega de diplomas a sus flamantes egresados y un profundo reconocimiento a la trayectoria de tres profesionales de la salud. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés; el ministro de Salud Emilio Lanari Zubiaur; el intendente de la Ciudad, Claudio Polich; el director del nosocomio, Horacio Sotelo, y el decano de la Facultad de Medicina, Jorge Daniel Scheinkman.
El mandatario provincial ponderó la enorme pasión del equipo de salud y la cobertura que brinda el Estado en la provincia: “El sistema de salud pública hoy contiene el 90% de la población”, remarcó. Asimismo, el mandatario instó a los jóvenes profesionales que inician formalmente su carrera médica a dar el máximo esfuerzo. “Va a demandar de ustedes lo mejor de cada uno y la entereza para tomar decisiones y para seguir haciendo crecer a todo el sistema”, citó el titular del Ejecutivo.
"Espíritu vidalero" del Hospital
El ministro Emilio Lanari reivindicó la historia viva del hospital, destacando su vanguardia e hitos científicos olvidados, como los primeros cateterismos y el codesarrollo de la eritropoyetina. En un contexto político y económico complejo, el funcionario agradeció la cercanía del gobernador con la salud y resaltó ese característico "espíritu vidalero" que define a la institución.
Dirigiéndose a los egresados, remarcó que el fin de la residencia da paso a un aprendizaje indispensable y permanente ante el avance tecnológico actual: “Los invito a seguir el camino de la formación continua. Que no se olviden de sus raíces, que no se olviden del espíritu que cobija a cada personal de salud que está en el Hospital Vidal. Y que este hospital siga formando cada vez profesionales de los cuales todos puedan seguirse orgullosos”, apuntó.
Por su parte, el director del Hospital Vidal Horacio Sotelo, al dirigirse a los residentes del área médica y de enfermería, los instó a ejercer la profesión con la máxima empatía y compromiso humano: “Reciben una responsabilidad enorme. Defender la medicina con humanidad, no perder nunca la sensibilidad, no acostumbrarse jamás al dolor y recordar siempre que detrás de cada historia clínica hay una persona esperando ser tratada con dignidad”, recomendó.
Homenaje
El eje central del encuentro estuvo signado por el homenaje a la dedicación y el legado de médicas que marcaron la historia sanitaria de la provincia. Se distinguió a la Dra. María Alicia Gómez, pionera en la infectología moderna del Nordeste, que lideró el combate contra afecciones endémicas y se desempeñó en la primera línea durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, se rindió tributo a la Dra. Graciela Roux, cirujana de destacada calidez humana, exdirectora de la institución y profesora universitaria con más de 40 años de trayectoria formando generaciones médicas. También se reconoció la generosidad de la Dra. Claudia Steinschutz, quien consolidó el Servicio de Otorrinolaringología fundado por su padre y continúa asistiendo ad honorem para transmitir sus valiosos saberes.
Egresados
En una parte del acto también se concretó la graduación de los nuevos profesionales que culminaron sus respectivas residencias formativas en la institución. Los egresados recibieron sus correspondientes certificaciones de manos de sus familiares y docentes, en las especialidades de Anestesiología, Clínica Médica, Cirugía General, Cirugía Oncológica, Diagnóstico por Imágenes, Terapia Intensiva, Kinesiología y Fisiatría Intensivista, así como en Enfermería con orientaciones en Pacientes Quirúrgicos, Cuidados Críticos del Adulto, General Comunitaria y Oncológica y Hemato-Oncológica.
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