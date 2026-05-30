El Gobierno Provincial anunció un aumento salarial del 10% y eleva el sueldo inicial por encima del millón de pesos
Por resolución del gobernador Juan Pablo Valdés, el Gobierno provincial anunció que el aumento será abonado con los salarios que se abonan en el mes de junio. Además, el aumento impactará en el medio aguinaldo y alcanzará a activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial. La medida eleva por encima del millón de pesos el sueldo inicial de los estatales correntinos.
El Gobierno de Corrientes anunció que incrementa un 10 por ciento el sueldo de los agentes de la administración pública provincial, en una medida que impactará en el medio aguinaldo. La mejora salarial se concretará desde junio próximo y alcanzará a los activos, jubilados y pensionados.
Esta medida de protección del poder adquisitivo del salario de los trabajadores provinciales se suma al 50% de aumento en las asignaciones familiares que ya se abonó en el mes de mayo, y demandará una inversión total de $120.000 millones por parte de las arcas provinciales.
Tras la decisión tomada por el gobernador Juan Pablo Valdés, la totalidad de los cargos testigo de la administración pública provincial (sueldo inicial, piso, sin antigüedad y beneficios sociales) quedarán por encima de $1.000.000, garantizando ingresos que acompañen la inflación y asegurando que no haya pérdida del poder adquisitivo, teniendo en cuenta la Canasta Básica Total del Nordeste Argentino (NEA) estimada en alrededor de $1.230.000.
Los anuncios se concretan con el objetivo de defender el poder adquisitivo de los trabajadores correntinos, a pesar de la disminución de ingresos coparticipables estimada en aproximadamente $40.000 millones durante el primer cuatrimestre del año.
Los detalles del segundo aumento salarial en lo que va del año fueron comunicados por el ministro de Hacienda y Finanzas Héctor Grachot, durante una conferencia de prensa realizada este viernes 29 de mayo en el Salón General José de San Martín de la cartera económica provincial.
Detalles por sectores
El aumento que impactará desde junio próximo alcanza a todos los agentes activos de la administración pública provincial de todos los sectores, así como también a los jubilados y pensionados del sistema previsional correntino.
Los agentes del sector Administración General, Vialidad y Excombatientes de Malvinas tendrán un incremento del 10% de la asignación de clase de todas las categorías. Por otra parte, percibirán otros $75.000 netos al concepto 134, de carácter remunerativo.
En tanto, los agentes del sector Seguridad -comprendido por policías y penitenciarios- se beneficiarán con un aumento del 10% del Valor Punto y se eleva el mínimo garantizado en 10%. Se les actualiza, además, los códigos 180 y 601.
Para los agentes del sector Salud se incrementan un 10% las guardias médicas. Igual beneficio para residentes (provinciales y nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora también alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.
En el sector Docente, los agentes se beneficiarán con aumento al básico del 10%. Además, un incremento de $75.000 netos al código 632 de carácter remunerativo y hasta dos cargos, elevándose este beneficio a $546.660.
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