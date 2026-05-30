EDICTO "HERNANDEZ LUCIA CRISTINA S/ SUCESORIO" Expte. MXP 15482/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad, a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, sito en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de esta ciudad de Monte Caseros, Correo Electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono:03775 - 427903, en las actuaciones "HERNANDEZ LUCIA CRISTINA S/ SUCESORIO" Expte. MXP 15482/26 cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. LUCIA CRISTINA HERNANDEZ, M.I. Nº 10.516.999 para que dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la ultima publicacion se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto el título que invocan, en la causa "HERNANDEZ LUCIA CRISTINA S/ SUCESORIO" Expte. MXP 15482/26 en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así, se ha dispuesto mediante providencia N° 2120 de fecha 15 de mayo de 2026, que en lo pertinente dice: N° 2120 Monte Caseros, 15 de mayo de 2026.- ...Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña LUCIA CRISTINA HERNANDEZ, M.I. Nº 10.516.999, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif. Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez Civil, Comercial y Laboral. -----------------------------------------------------------
Monte Caseros, Corrientes. 27 de mayo de 2026. -----------------------
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 05 - 27
Hora: 11:12:12
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