14 de mayo de 2026

EDICTO “FLORES, EVA S/ SUCESORIO” Expte. Nº MXP 15422/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Zamudio, Julio Osvaldo, ubicado en calle Pellegrini y Vicente Mendieta de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes; correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903, en las actuaciones “FLORES, EVA S/ SUCESORIO” Expte. Nº MXP 15422/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. FLORES, EVA  M.I.Nº 11.025.048, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto  con el título que invocan, en la causa: “FLORES, EVA S/ SUCESORIO” Expte. Nº MXP 15422/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la  resolución  Nº1905 de fecha 05 de mayo de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.- FDO. JULIO O. ZAMUDIO JUEZ J.C.C. y L. MONTE CASEROS

Monte Caseros, Ctes., 08 de mayo de 2026


                                                         Firmado digitalmente por

                                                               RABELLA Maria Haydee 

                                                                           Secretaria 

                                                                    Fecha 2026.05.08

                                                                         10:03:51

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