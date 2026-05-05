EDICTO "COUTINHO DA SILVA RUBEN Y SILVA MARTA ELENA S/ SUCESORIOS" MXP 153442/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral
a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María
Haydee Rabella, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina Pellegrini de la
ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono: 3775- 427904, en las actuaciones "COUTINHO DA SILVA RUBEN Y SILVA MARTA ELENA S/ SUCESORIOS"
MXP 153442/26,
cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia deL SR. RUBEN COUTINHO DA SILVA, M.I. N° 5.688.862 y de
Doña MARTA ELENA SILVA, M.I. N° 3.806.277
para que dentro del plazo
de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio
declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "COUTINHO DA
SILVA RUBEN Y SILVA MARTA ELENA S/
SUCESORIOS" MXP 153442/26, en trámite por
ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N° 1789
de fecha 28 de abril de 2026, la cual en
su parte pertinente, dice: “Publíquense los edictos pertinentes, conforme art.
660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan… Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Com.
y Laboral- Monte Caseros, Ctes. ---------------------------
Monte Caseros, Ctes. 30 de Abril de
2026.-.
FDO.
ELECTRONICAMENTE
DR. MARIA HAYDEE RABELLA
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
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