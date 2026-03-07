Atlántida Fm LRR 761 98.1 Mhz
Es una produccion de semanario LA TRIPLE FRONTERA
7 de marzo de 2026
FALLECIMIENTO
Aviso de fallecimiento:
Monge, Rosa Alicia q.e.p.d.
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 07/03/2026 a las 10:00hs.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.
