7 de marzo de 2026

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Monge, Rosa Alicia q.e.p.d.
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 07/03/2026 a las 10:00hs.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.



Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)