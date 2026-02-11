Inauguración de una obra estratégica para la producción en el departamento Lavalle
El Gobierno de Corrientes realizó una inversión total de 145 millones de pesos, destinada a la Sociedad Rural del departamento, con una infraestructura moderna, habilitada y preparada para mejorar las condiciones sanitarias, logísticas y de trabajo.
El ministro de Producción, Walter Chavez acompañó al gobernador Juan Pablo Valdés, a los intendentes del departamento, al presidente de la Rural, José Soto, la comisión directiva y productores en general a la inauguración del nuevo predio ferial de la Sociedad Rural de Lavalle, una obra estratégica para el fortalecimiento de la producción.
En este contexto, destacó que “este espacio es el resultado del trabajo conjunto de los productores y de una decisión política concreta de invertir en el campo correntino, promoviendo la cercanía con el productor y el trabajo público-privado".
“Esta obra de infraestructura tiene el acompañamiento del gobierno de Corrientes y fundamentalmente del gobernador Juan Pablo Valdés, que entre los lineamientos que venimos trabajando está el contacto permanente con cada una de las instituciones que hacen al desarrollo de nuestra provincia”, mencionó Chavez.
Y agregó que: “En la cuenca del río Santa Lucía hay una diversidad productiva importante y la ganadería es una más y va a servir para el desarrollo de la misma”. Incluso cuando arrancó el proyecto de creación de la sociedad rural de Lavalle, hace años, se creó el Destacamento del PRIAR, que tiene que ver con la seguridad en el tránsito del ganado fundamentalmente y que ahora se va a complementar con la sociedad rural.
El departamento Lavalle cuenta con más de 104.000 cabezas de ganado, seis localidades integradas y una fuerte diversidad productiva que incluye ganadería, agricultura, molinos arroceros, citricultura y forestación. Este predio viene a acompañar y potenciar a todos esos sectores.
“Es envidiable la infraestructura que se creó en este lugar, por lo cual, la sociedad rural tiene un gran desafío por delante que es trabajar, explotar adecuadamente estas instalaciones, que están acordes a la seguridad para poder desarrollar las actividades provinciales acá.
Finalmente, recalcó que “estamos hablando de un departamento pujante y con un stock ganadero con más de 100 mil cabezas de ganado, por lo que será un complemento para que Corrientes termine de despegar en materia ganadera y el gobierno provincial seguirá acompañando”.
