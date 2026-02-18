Carnaval: el evento clave que dinamiza el turismo y la hotelería
En la quinta noche de competencia en el Nolo Alías, el gobernador destacó la alta ocupación hotelera y el impacto del evento como generador de empleo genuino en toda la provincia.
La quinta velada carnavalera 2026, que se realizó el domingo, contó con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés en el Corsódromo Nolo Alías, donde comparsas del interior llegaron a la capital para competir en una jornada marcada por el color, la música y una gran convocatoria de público. Delegaciones de distintas localidades desfilaron ante miles de espectadores, consolidando el carácter federal de la propuesta y el rol del carnaval como uno de los principales atractivos turísticos de la temporada de verano en Corrientes.
En la primera noche de competencia provincial se presentaron agrupaciones provenientes de diversas ciudades, entre ellas Brillo de Luna (Ituzaingó), Iberá (Saladas), Yasí Berá (Esquina), Anahí (Bella Vista), La Poderosa (Ituzaingó) y Porambá (Goya), además de comparsas de la capital que completaron la grilla. La programación se extendió hasta la madrugada con un corsódromo colmado y un notable movimiento en hotelería, gastronomía y servicios vinculados al turismo.
En ese contexto, el gobernador Juan Pablo Valdés valoró la presencia de las comparsas del interior y el crecimiento del carnaval como motor económico. “Estamos contentos de poder recibir a las comparsas que han ganado en sus localidades y que hoy tienen un merecido reconocimiento en este corsódromo”, expresó. Asimismo, destacó que en las últimas semanas se registró “un incremento notorio en las visitas que ha recibido la provincia” y remarcó que la actividad turística vinculada al carnaval genera empleo directo e indirecto en toda la provincia. En esa línea, sostuvo que el turismo se consolida como “el motor de la economía en estos tiempos”.
Por su parte, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, consideró que la instancia provincial representa un reconocimiento al trabajo anual de las comparsas y al esfuerzo de los municipios que impulsan la fiesta como producto turístico. “Es una jornada muy especial para nosotros; ya recibimos delegaciones de varias ciudades y hay una inversión importante para que todos puedan disfrutar de esta experiencia”, señaló. Además, indicó que el área avanza con estudios de impacto para medir la procedencia de los visitantes y el promedio de estadía en la capital y el Gran Corrientes.
De esta manera, la competencia provincial en la capital no solo reúne a las mejores comparsas del interior, sino que también fortalece el perfil turístico de la ciudad en plena temporada estival, con altos niveles de ocupación hotelera y un sostenido movimiento económico que se replica en distintos sectores vinculados a la actividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario