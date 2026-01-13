Valdés se reunió con representantes de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este lunes en La Cruz, de una reunión de trabajo con integrantes y representantes de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC). El encuentro se dio en el marco de un fortalecimiento del diálogo y trabajo conjunto con el sector rural, según comunicó el Mandatario provincial.
La reunión tuvo lugar en la Sociedad Rural de dicha ciudad, a la que también asistieron los ministros de Seguridad, Adán Gaya; y de Producción, Walter Chávez; integrantes de la Policía de Corrientes; y el intendente de La Cruz, Luis Calomarde. Por la ASRC, se encontraba su presidente Carlos Roldán; y representantes del sector ganadero de la zona.
En la oportunidad, se abordaron temas vinculados al abigeato y a distintas cuestiones productivas, con el objetivo de generar un espacio de trabajo entre el Gobierno provincial y el sector rural, que tienda a mejorar los sistemas productivos.
