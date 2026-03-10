El Gobernador Juan Pablo Valdés participará del Foro Económico organizado por la empresa J.P. Morgan, en Estados Unidos
Este martes, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés informó que participará en las próximas horas de un encuentro que reúne a dirigentes políticos y referentes del sector financiero internacional, en el marco del “Argentina Week 2026”, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York.
A través de su cuenta de X, el mandatario provincial señaló que integrará el Foro Económico organizado por J.P. Morgan, una de las principales empresas globales de servicios financieros. En la actividad también participarán los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Durante la agenda en la ciudad estadounidense los mandatarios provinciales mantendrán, además un encuentro con especialistas de la Organización de las Naciones Unidas y con el embajador argentino ante ese organismo, Francisco Tropepi.
El objetivo de las reuniones, indicó el gobernador correntino, será profundizar los vínculos internacionales y promover iniciativas que impulsen el desarrollo regional en las provincias argentinas.
