El gobernador Valdés recibió a intendentes correntinos en pos del desarrollo de sus respectivas comunas
Este miércoles, el gobernador Juan Pablo Valdés informó, a través de su cuenta de X, de sendas reuniones mantenidas con los jefes comunales de Monte Caseros, San Isidro y 9 de Julio, en su despacho oficial. Entre los temas abordados repercutieron los de infraestructura urbana, impulso del desarrollo local y generación de empleo, entre otros.
“Conversamos con el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, sobre infraestructura vial y urbana, y sobre la generación de empleo para seguir creando más oportunidades de trabajo en la ciudad”, expresó el mandatario, a través de la red social, tras reunirse con el titular de la misma comuna.
Asimismo, el gobernador de la provincia comunicó que, junto a la intendente de San Isidro, Vilma Ojeda, “dialogamos sobre proyectos y acciones a futuro para seguir impulsando el desarrollo local”.
Por otra parte, Valdés también se refirió al encuentro mantenido con la intendente de 9 de Julio, Yanina Ibarrola, “para establecer acciones conjuntas y proyectos de desarrollo para la ciudad, escuchando y trabajando de manera articulada”.
