17 de diciembre de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 20/12/2025 
CANCHA SAN LORENZO. 
FINAL SUB 11. 
18:30 HS: ROBINSON VS DEF. BELGRANO. 
FINAL SUB 12. 
19:30 HS: SAN LORENZO VS JUAN PUJOL. 
FINAL SUB 13. 
20:30 HS: PARQUE IND. VS. SAN LORENZO (N ). 
FINAL RESERVA. 
22:00 HS: DEF. BELGRANO VS. ROBINSON. 

DOMINGO 21/12/2025. 
CANCHA SAN LORENZO 
PRIMERA DIVISIÓN. 
18:30 HS: JUAN PUJOL VS. AT. LIBERTAD. 
20:30 HS: SAN LORENZO VS PROGRESISTAS.

INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL 
GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA SECRETARIA DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
