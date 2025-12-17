CANCHA SAN LORENZO.
FINAL SUB 11.
18:30 HS: ROBINSON VS DEF. BELGRANO.
FINAL SUB 12.
19:30 HS: SAN LORENZO VS JUAN PUJOL.
FINAL SUB 13.
20:30 HS: PARQUE IND. VS. SAN LORENZO (N ).
FINAL RESERVA.
22:00 HS: DEF. BELGRANO VS. ROBINSON.
DOMINGO 21/12/2025.
CANCHA SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN.
18:30 HS: JUAN PUJOL VS. AT. LIBERTAD.
20:30 HS: SAN LORENZO VS PROGRESISTAS.
INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL
GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA SECRETARIA DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
