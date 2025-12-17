En la presentación de la Fiesta del Chamamé, el gobernador Valdés afirmó que “los correntinos somos los custodios” de este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
La 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del Mercosur y coincidiendo con el 5° aniversario de la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO fue presentada este martes, con un imponente acto en el patio de Casa de Gobierno en el que se dio cita la Nación Chamamecera. El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el evento que se desarrolló en horas de la tarde de este martes y en donde ponderó que “en este contexto de una economía compleja, vamos a hacer un esfuerzo, haciendo una inversión para lograr estos diez sapucay, de estas diez lunas”, porqué “los correntinos somos custodios” de este bien cultural.
Acompañando al gobernador Juan Pablo Valdés, estuvieron en la ocasión el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; la presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez; ministros del Gabinete provincial; el intendente de Capital, Claudio Polich; el viceintendente, Ariel Báez; el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano; jefes comunales del interior; el Cónsul del Paraguay en Corrientes y Chaco, Fabio López Riveros; la pareja Nacional del Chamamé 2025 integrada por Marcelo Aguirre y Érica Aguirre y la pareja categoría Juvenil 2025, Morena Guadalupe Mbaruqué y Axel Emanuel Figueroa dijeron presente.
Con un marco de público colmando la Casa de Gobierno estuvieron, además de legisladores y funcionarios provinciales y municipales, numerosos artistas y representantes de la cultura.
Al tomar la palabra el gobernador, Juan Pablo Valdés al inicio de su discurso, indicó que “pienso al ver el video, lo que significa esta enorme responsabilidad que nos toca hoy de llevar adelante esta trigésimo quinta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé” y agregó que “pienso que más que una fiesta nacional es una fiesta mundial, una de las fiestas más representativas que tiene este género que es el Chamamé”.
Seguidamente, el primer Mandatario de la provincia remarcó que “muy bien decía la presidenta del Instituto de Cultura, que un 16 de diciembre de hace 5 años atrás en plena pandemia, y con el gobernador Gustavo Valdés a la cabeza del Ejecutivo provincial se declaraba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO” y a la vez, resaltó que “valor tan importante para nosotros los correntinos, claramente el Chamamé es nuestra forma de ser, nuestra forma de socializar, nuestra forma que muchas veces tenemos los correntinos de hacer correr nuestras penas, de pensar y de reflexionar”.
“El Chamamé tiene esa magia que en cada letra representa una historia, tiene un relato, una herida, un amor y una pena” dijo Valdés y añadió que “siento que después de tantos años de hacer la fiesta hoy nos toca junto a todo este equipo nuevo de Gobierno, trabajar, en sostener en lo que hemos logrado los correntinos, y de volver a decirles al mundo de que nosotros los correntinos somos los custodios de este bien Inmaterial de la Humanidad”.
En referencia a esto último, el Gobernador manifestó que “en este contexto de una economía compleja, vamos a hacer un esfuerzo realmente, haciendo una inversión para lograr estos diez sapucay, de estas diez lunas” y allí expresó que “nosotros entendemos que hacer la inversión en Chamamé, es cuidar nuestra identidad y es respetar nuestra historia”.
“A muchos quizás, les pueda parecer un gasto, pero yo les aseguro que cuidar nuestro chamamé, juntarnos, enchamigarnos y valorarlo es sumamente necesario para los correntinos” destacó Valdés y también reveló que “en este tiempo me tocó disfrutar mucho de esta Fiesta Nacional del Chamamé y obviamente las fiestas representativas del género, como la de Mburucuyá, déjenme decirles que vamos a continuar invirtiendo porque siento en cada localidad que recorro, en cada festival que el chamamé está resurgiendo y está prendiendo en nuestras raíces”.
Para terminar, el Gobernador pidió al decir que “nosotros tenemos que cuidar, valorar y seguir trabajando para que nuestros jóvenes, para que nuestros chicos, para que nuestros niños sigan creyendo en el chamamé, sigan encontrándose en esta música que claramente representa a nuestra forma de ser y a nuestra identidad” y es por eso que “hemos elegido este eslogan para la trigésima quinta Fiesta del Chamamé que es Chamamé, refugio de nuestra identidad” concluyó.
Lourdes Sánchez
La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, destacó al iniciar sus palabras, que “hoy es una fecha que condensa memoria, decisión y futuro”, haciendo referencia que “en este 5° aniversario evocamos el compromiso sostenido del Gobierno de Corrientes en el camino que proyectó al chamamé como expresión cultural del valor regional y universal, reconocido primero en el ámbito del MERCOSUR y luego el 16 de diciembre de 2020 por la UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.
Aseguró que “ese reconocimiento internacional no fue un punto de llegada, fue una inflexión, que fortaleció el chamamé como política de Estado, consolidó marcos legales, profundizó acciones educativas, culturales y territoriales, y reafirmó una certeza: el chamamé no se gestiona como hecho aislado, se sostiene como un patrimonio vivo, con responsabilidad y una mirada a largo plazo”. En este marco, dijo que “presentamos la nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026, que consolida su liderazgo regional e internacional como la máxima fiesta del género”.
Sánchez informó que “se llevará a cabo desde el 16 al 25 de enero”, y haciendo propias las palabras del pai Julián Zini, sostuvo que es “una celebración que integra el chamamé en su totalidad: danza, música, canto, un evento que no fragmenta, que no reduce, que abraza la diversidad y la profundidad de una cultura viva”. Señaló así que “a pocos días de asumir como presidenta del Instituto de Cultura, me toca llevar a cabo con un equipo maravilloso nuestra Fiesta del Chamamé, un desafío que asumo con la misma convicción con la que vine trabajando desde el Teatro Vera”.
Confirmó que “serán 10 sapucay, 10 noches inolvidables del mayor evento del género, en un proceso de crecimiento y evolución continua”. Adelantó que se contará con “una grilla artística que pondrá en el escenario mayor a los más destacados y esperados, dando espacio como siempre a los nuevos valores y recibiendo artistas de nivel nacional e internacional que llegarán a honrar con respeto, su voz y su instrumento a nuestro querido chamamé”.
Informó además que “la Fiesta también es un espacio de reconocimiento, así que habrá homenajes ineludibles a nuestros referentes, porque una cultura que reconoce su historia fortalece su presente y proyecta su futuro”. Agregó que, aunque la Fiesta del Chamamé “se vive en el Anfiteatro Cocomarola, también se expandirá en múltiples dispositivos territoriales, bailantas, actividades comunitarias, acciones culturales”.
Por último, Lourdes Sánchez cerró mencionando “aquella gesta de 1985 celebrada en el Club Juventus, cuando Corrientes reafirmó su título de Capital Nacional del Chamamé, desde donde entonces comprendimos que no se trataba solo de un festival, sino de una Fiesta que vive en nuestra comunidad portadora, porque es nuestra manera de ser y estar”.
El acto
La gran cita de todo el pueblo Chamamecero tendrá lugar del 16 al 25 de enero de 2026 en su edición Nacional 35°, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° de su Celebración Mundial, en el histórico Anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola" y bajo el lema: "Chamamé, refugio de nuestra identidad”.
En la oportunidad no faltó la danza con distintas agrupaciones, interpretaciones musicales de Benjamín y Joaquín Morales, Grupo Tajy y el grupo Irundy entre otros, la participación de artesanos tradicionales, un sapucay y la degustación de comidas típicas, que constituyen la esencia de esta joya de los correntinos.
El acto lanzamiento de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del Mercosur y 5° Celebración de la Declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dio inicio pasadas las 18 con la actuación de conjuntos chamameceros que fueron los encargados de recibir a la concurrencia que se hacía presente en el Patio de Casa de Gobierno.
Seguidamente, el presentador Luis Moulín dio la bienvenida a las autoridades y al público presente para dar inicio con el evento. Allí, se emitió un video institucional brindando imágenes de lo que significa el chamamé para los correntinos y que será difundido en todos los lugares de Corrientes, el país y el mundo. Además, el equipo de SUSTI creó un dispositivo para probar la potencia de los sapucay invitando a los presentes a probarlo y finalizando con un cierre musical.
