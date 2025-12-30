FALLECIMIENTO

ZAMBON, JOSE ANTONIO q.e.p.d.
Falleció el 30 de Diciembre del 2025 a los 63 años de edad
Sus hijos: VALERIA, GREGORIO,NICOLAS Y GUADALUPE
Sus Hermanos: RAMON Y OSCAR
SUS HIJOS POLITICOS: LEANDRO, DANISA Y NICOLAS
Familiares, y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 30 de Diciembre a las 18:00 horas, Sala "A" Favor que agradecerán" (CEMENTERIO TACUABE)
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
No hay comentarios:
Publicar un comentario