El gobernador Valdés reunió a su Gabinete para planificar el inicio de su gestión
Este martes el gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo la primera reunión de Gabinete de su gestión en el Centro Administrativo ubicado en el barrio San Benito de Capital. Allí, junto al vice Pedro Braillard Poccard, ministros y demás funcionarios se delinearon las prioridades y pasos a seguir en este nuevo gobierno.
“El futuro de Corrientes se construye con diálogo, planificación y trabajo en equipo”, expresó Valdés vía redes sociales.
Cabe recordar que el mandatario provincial había adelantado a la prensa que en los próximos días se completarán las designaciones en las distintas áreas del Poder Ejecutivo para cerrar la estructura de gestión.
Asimismo, destacó el avance en la conformación de los 14 ministerios durante la primera semana de gobierno, junto al Instituto de Cultura, la Dirección General de Catastro y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.
En cuanto al cierre del año, Valdés había afirmado que la Provincia “termina bien, ordenada y equilibrada”, y destacó que ese escenario permite cumplir los objetivos de gestión sin comprometer las finanzas provinciales, apostando a la previsibilidad de cara al futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario