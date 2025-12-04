El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaría a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA ubicado en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar. teléfono 03775-427904, en las actuaciones: "PERCARA ADELA STELLA MARIS S/ SUCESORIOS" EXPTE. Nº MXP 14787/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. ADELA STELLA MARIS PERCARAL, DNI Nº 12 .11 5.634, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "PERCARA ADELA STELLA MARIS S/ SUCESORIOS" Expt e. Nº MXP 14787/25 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución: Nº 4853 de fecha 14 de octubre de 2025, la cual en su parte pertinente, dice; ·:.. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del CP.C y C, citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) dfa en el Boletfn Oficial y por tres (3) dfas en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) d!as, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Julio Osvaldo Zamudio-Juez Civil, Comercial y Laboral-Monte Caseros-Ctes.----------
Monte Caseros, Ctes., 20 de Octubre de 2025.-
MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
