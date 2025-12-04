La Sra. Juez Sustituta
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con competencia exclusiva en
Familia, Niñez y Adolescencia de la localidad de Monte Caseros, Ctes., Dra. AMELIA
ITATÍ OLIVIERI, Pro Secretaría a cargo de la Dra. MARÍA PÍA MARTURET, ubicado
en Vicente Mendieta Nº 805 de ésta ciudad de Monte Caseros, Ctes., correo
electrónico jcivilcom-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono 03775-427915, en los autos caratulados: “FERREYRA MARÍA ÉLIDA C/ SUCESORES DE QUIROGA HORACIO GUSTAVO S/
FILIACIÓN”, EXPTE. Nº MXP 14.926/25, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS del Sr. GUSTAVO HORACIO GUIROGA, M.I. Nº 16.163.293,
para que en el plazo de 10 días, se presenten a estar a derecho. Así se ha
dispuesto en la resolución que a continuación se transcribe y en su parte
pertinente dice: “Nº 7071. Monte Caseros,
19 de noviembre de 2025. … … 3.
Teniendo en cuenta que no se encuentra abierto Juicio Sucesorio del progenitor
alegado cuyos sucesores se demandan, y a los mismos fines de lo indicado por
decreto N° 6714 de fecha 17 de octubre de 2025, punto 8, previo a citar a los
sucesores denunciados, quienes lo heredan solo en el caso de que no se
encuentren descendientes, ascendientes y cónyuge, a fin de determinar la
posible existencia de sucesores más próximos, se DISPONE que se realicen
publicaciones edictales a los efectos de citar los herederos de GUSTAVO HORACIO GUIROGA para que se
presenten a estar a derecho en el término de 10 días desde la última citación. 4. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en un diario de circulación local/diario digital de esta ciudad por DOS (2) DIAS en la forma
prescripta por los arts. 536, 140, 141 y 142 del CPFNyA, de conformidad a lo
dispuesto por las normas citadas. … … Notifíquese”. Fdo.
Dra. Amelia Itatí Olivieri – Juez sustituta - Juzgado Civil y Comercial con
comp. En Familia, Niñez y Adolescencia, Monte Caseros, provincia de Corrientes;
Dra. María Pía Marturet - Pro Secretaria, Secretaría N°2.-
Monte Caseros, Corrientes, 26 de Noviembre de 2.025.-
