19 de noviembre de 2025

Santuario Buen Jesús de los milagros

JOB

    El profeta Job era considerado un hombre justo y piadoso ante los ojos de Dios, que pierde todo lo que tiene (sus bienes, hijos y salud) en pruebas impuestas por Dios, a través de la intervención de Satanás  (Job 1:12). A pesar de sus sufrimiento, Job se niega a maldecir a Dios, aunque se lamenta por su destino, y discute con sus amigos, quienes creen que su dolor es un castigo por sus pecados. La historia culmina con Dios respondiendo a Job en un torbellino , no con explicaciones sino mostrándole la magnificencia del universo, lo que lleva a Job a la humildad y a reconocer la sabiduría divina.

    Finalmente, Dios restaura la prosperidad de Job y le da el doble de lo que había perdido.

    Todos pasamos por momentos difíciles y algunos que hasta parecen imposibles de soportar, y pensamos que Dios nos castiga y no escucha nuestro clamor, nuestros ruegos. Sin embargo, como en la historia de Job, a veces Dios autoriza al mismo mal para que comience a colocar momentos de debilidad y tropiezo en nuestro camino, esto no significa que Dios sea malo y que nos quiera dañar, sino que nos prueba hasta donde somos capaces de aguantar sin reclamar o cuestionarlo a Él.   

   Muchas veces el proceso que pasamos es permitido por Dios, pero no es para matarnos sino para prepararnos para poder recibir nuestra victoria, nuestro milagro, nuestra bendición. Si permanecemos firme en la fe soportarnos toda tormenta porque sabemos que el que nos guarda es el Todopoderoso y que todo dolor y llanto obrará para bien.

    Confía en el proceso.

Chacabuco 853

(Mte Caseros.ctes)

Reuniones de poder y milagros por medio de la fé

•Martes 19:00hs •Viernes 16:00 y 19:00hs

•Escuela Bíblica Impacto Infantil: Viernes 16:00hs y 19:00hs

•Reunión de jóvenes: Sábados 17:00hs

