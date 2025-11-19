JOB
El profeta Job era considerado un hombre justo
y piadoso ante los ojos de Dios, que pierde todo lo que tiene (sus bienes,
hijos y salud) en pruebas impuestas por Dios, a través de la intervención de
Satanás (Job 1:12). A pesar de
sus sufrimiento, Job se niega a maldecir a Dios, aunque se lamenta por su
destino, y discute con sus amigos, quienes creen que su dolor es un castigo por
sus pecados. La historia culmina con Dios respondiendo a Job en un torbellino ,
no con explicaciones sino mostrándole la magnificencia del universo, lo que
lleva a Job a la humildad y a reconocer la sabiduría divina.
Finalmente, Dios restaura la prosperidad de Job y le da el doble de lo
que había perdido.
Todos pasamos por momentos difíciles y algunos que hasta parecen
imposibles de soportar, y pensamos que Dios nos castiga y no escucha nuestro
clamor, nuestros ruegos. Sin embargo, como en la historia de Job, a veces Dios
autoriza al mismo mal para que comience a colocar momentos de debilidad y
tropiezo en nuestro camino, esto no significa que Dios sea malo y que nos
quiera dañar, sino que nos prueba hasta donde somos capaces de aguantar sin
reclamar o cuestionarlo a Él.
Muchas
veces el proceso que pasamos es permitido por Dios, pero no es para matarnos
sino para prepararnos para poder recibir nuestra victoria, nuestro milagro,
nuestra bendición. Si permanecemos firme en la fe soportarnos toda tormenta
porque sabemos que el que nos guarda es el Todopoderoso y que todo dolor y
llanto obrará para bien.
Confía en el proceso.
Chacabuco 853
(Mte Caseros.ctes)
Santuario Buen Jesús de los milagros
Reuniones
de poder y milagros por medio de la fé
•Martes
19:00hs •Viernes 16:00 y 19:00hs
•Escuela
Bíblica Impacto Infantil: Viernes 16:00hs y 19:00hs
•Reunión
de jóvenes: Sábados 17:00hs
No hay comentarios:
Publicar un comentario