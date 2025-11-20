El juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Monte Caseros a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaria a cargo de la Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes., correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775-423553, en las actuaciones: “OTEGUY FRANCISCO RAMON S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15107/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. FRANCISCO RAMÓN OTEGUY, DNI 24.806.378, para que dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la última publicación, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa “OTEGUY FRANCISCO RAMON S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15107/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N°5370. Monte Caseros, 13 de noviembre de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “N°5370. Monte Caseros, 13 de noviembre de 2025.-... Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. FRANCISCO RAMÓN OTEGUY, DNI 24.806.378 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.- Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO - Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros (Ctes.) y Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS – Secretaria – Abogada Juegado Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros (Ctes.).-
Monte Caseros, Ctes. 17 de noviembre del 2025.-
