13 de octubre de 2025

CONCEJO DELIBERANTE

ORDEN DEL DIA

09 DE OCTUBRE DE 2025


Izamiento del Pabellón Nacional (Concejal Sánchez, Germán).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De Arq. Yesenia Fernández

·         De Arq. Ada Laura Pacheco

 

3.    NOTAS del D.E.

·         De Ordenanza: Sobre Cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2026.

·         De Ordenanza: Sobre autorizar ejecución de obra tendido de cable de fibra óptica.

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación y Hacienda: sobre incrementar a partir del mes de septiembre becas universitarias y terciarias.

·         De Legislación y Cultura: sobre Interés municipal el libro “Allí donde habitan los sueños”.

 

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Ordenanza: sobre donación de terreno por parte del Municipio a la Fundación “Puente que Iguala Condiciones”.

Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Sánchez, German).

