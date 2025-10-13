CONCEJO DELIBERANTE
ORDEN DEL DIA
09 DE OCTUBRE DE 2025
Izamiento
del Pabellón Nacional (Concejal Sánchez, Germán).
1.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De Arq. Yesenia
Fernández
·
De Arq. Ada
Laura Pacheco
3.
NOTAS del
D.E.
·
De Ordenanza: Sobre Cálculo de
recursos y presupuesto de gastos 2026.
·
De Ordenanza: Sobre autorizar
ejecución de obra tendido de cable de fibra óptica.
4.
DESPACHOS DE COMISIONES:
·
De Legislación y
Hacienda: sobre incrementar a partir del mes de septiembre becas universitarias
y terciarias.
·
De Legislación y
Cultura: sobre Interés municipal el libro “Allí donde habitan los sueños”.
5.
PROYECTOS INGRESADOS:
·
De Ordenanza: sobre
donación de terreno por parte del Municipio a la Fundación “Puente que Iguala Condiciones”.
Arrío
Pabellón Nacional. (Concejal Sánchez, German).
