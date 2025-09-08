El Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Secretaria de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina Pellegrini, de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electronico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, telefono 03775-427914, cita y emplaza por el termino de TREINTA (30) dias a herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de Don AVELINO J. PONZONI, M.I. N° 1.714.455 y de Doña ANGELA SIVIERO, M.I. N° 4.807.779, cuyos juicios sucesorios se han declarado abierto en autos: "PONZONI AVELINO J. Y SIVIERO ANGELA S/ SUCESORIOS" Expte. n° MXP 14748/25, asi se ha dispuesto por auto N° 3829 de fecha 19 de agosto de 2025, el cual, en su parte pertinente, dice: "...Estando debidamente acreditado los fallecimientos de don AVELINO J. PONZONI, M.I. N° 1.714.455 y de doña ANGELA SIVIERO, N° 4.807.779; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en merito de las constancias de defuncion acompañadas, declarase abierto el juicio sucesorio ab-instestato... Publiquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citandose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicara por un (1) dia en el Boletin Oficial y por tres (3) dias en un diario de amplia circulacion en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta dias, contados desde la ultima publicacion. Se les hara saber que para comparecer al proceso deberan acreditar el titulo que invocan. Notif. "Fdo. AMELIA ITATI OLIVIERI , Juez Sustituto-Subrogante - Juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia - Monte Caseros - Ctes. -----------
MONTE CASEROS, CTES, 03 de Septiembre de 2025.-
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
