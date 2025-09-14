El juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO; secretaria de la Dra. María Haydee Rabella, ubicado en calle Vicente Mendieta y C. Pellegrini, de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico jcivilcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 03775-427904, en las actuaciones "SAMPAYO ROQUE RAMON S/ SUCESORIO" MXP 14648/25 cita y emplaza a Herederos, Legatarios, Albacea, Acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del don ROQUE RAMÓN SAMPAYO M.I. Nº 10.723.583,, para que dentro del plazo de treinta (30) días se presenten y acrediten en el Proceso Sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en trámite por el juzgado antes mencionado. Así de ha dispuestos en la Resolución N° 3466 Monte Caseros, 28 de julio de 2025.- “… Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don ROQUE RAMÓN SAMPAYO M.I. Nº 10.723.583, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.-Fdo. Dr. Dra. AMELIA ITATI OLIVIERI Juez Sustituto - Juez Civil Comercial y Laboral Monte Caseros Ctes.-
Monte Caseros Ctes., 31 de Julio de 2025.-
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
