El Sr. Juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “BARRIO RAMONA S/ SUCESORIO" Expte. Nº 14640/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la Sra. RAMONA BARRIO M.I. N° 5.765.970, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “BARRIO RAMONA S/ SUCESORIO" Expte. Nº 14640/25, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 3220 de fecha 01 de Julio de 2025; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña RAMONA BARRIO, M.I. N° 5.765.970, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan.
Monte Caseros Ctes, 29 de Julio del 2025
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil Comercial y Laboral
Mte, Caseros – Ctes.-
