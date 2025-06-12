CANCHA ROBINSON
SABADO 13 DE JUNIO DE 2025
SUB 11
09 HORAS ROBINSON VS PARQUE INDEPENDENCIA
10 HORAS SAN LORENZO VS BELGRANO
11 HORAS FLORIDA VS ATLETICO LIBERTAD
12 HORAS VILLA FEDULLO VS JUAN PUJOL
SUB 13
13 HORAS DEFENSORES BELGRANO VS ROBINSON (R)
14 HORAS SAN LORENZO (N) VS ROBINSON (A)
15 HORAS SAN LORENZO (A) VS PARQUE INDEPENDENCIA
SUB 17
16 HORAS ROBINSON VS PARQUE INDEPENDENCIA
17:40 HORAS SAN LORENZO VS JUVENTUD
19:20 HORAS SAN RAMON SUR VS FLORIDA
LIBRE: PROGRESISTAS
INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN
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