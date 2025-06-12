12 de junio de 2025

LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN

CANCHA ROBINSON

SABADO 13 DE JUNIO DE 2025

SUB 11

09 HORAS ROBINSON VS PARQUE INDEPENDENCIA

10 HORAS SAN LORENZO  VS BELGRANO

11 HORAS FLORIDA VS ATLETICO LIBERTAD

12 HORAS VILLA FEDULLO VS JUAN PUJOL


SUB 13

13 HORAS DEFENSORES BELGRANO VS ROBINSON (R)

14 HORAS SAN LORENZO (N) VS ROBINSON (A)

15 HORAS SAN LORENZO (A) VS PARQUE INDEPENDENCIA


SUB 17

16 HORAS       ROBINSON VS PARQUE INDEPENDENCIA

17:40 HORAS SAN LORENZO VS JUVENTUD

19:20 HORAS SAN RAMON SUR VS FLORIDA

LIBRE: PROGRESISTAS


INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA GENERAL SAN MARTIN

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