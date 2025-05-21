21 de mayo de 2025

PROGRAMACOIN DE PARTIDOS DE LA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 24/05/2025 
CANCHA S. W. ROBINSON 
SUB 13 
9:00HS: SAN RAMÓN VS. ROBINSON ( R) 
10:00HS: SAN LORENZO ( N ) VS DEF. DE BELGRANO 
11:00HS. PARQUE I. VS ROBINSON (A) 
PROVINCIAL. FEMENINO 
14:00HS: ROBINSON VS VICTORIA (C. CUATIA) 
15:20: DEF. DE BELGRANO VS SAN LORENZO 
SUB 17 
18:00HS: PROGRESISTAS VS FLORIDA 
19:40HS: PARQUE I. VS SAN RAMÓN SUR 
21:20HS: SAN LORENZO VS ROBINSON 

DOMINGO 25/05/2025 
CANCHA SAN LORENZO 
PRIMERA DIVISIÓN 
14:00HS: JUVENTUD VS JUAN PUJOL 
16:00HS: DEFENSORES DE BELGRANO VS PARQUE INDEPENDENCIA
18:00HS: ATLETICO LIBERTAD VS FLORIDA 
20:00HS: SAN LORENZO VS SAN RAMÓN SUR.

AUSPICIA E INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)