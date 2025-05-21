PROGRAMACOIN DE PARTIDOS DE LA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 24/05/2025
CANCHA S. W. ROBINSON
SUB 13
9:00HS: SAN RAMÓN VS. ROBINSON ( R)
10:00HS: SAN LORENZO ( N ) VS DEF. DE BELGRANO
11:00HS. PARQUE I. VS ROBINSON (A)
PROVINCIAL. FEMENINO
14:00HS: ROBINSON VS VICTORIA (C. CUATIA)
15:20: DEF. DE BELGRANO VS SAN LORENZO
SUB 17
18:00HS: PROGRESISTAS VS FLORIDA
19:40HS: PARQUE I. VS SAN RAMÓN SUR
21:20HS: SAN LORENZO VS ROBINSON
DOMINGO 25/05/2025
CANCHA SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN
14:00HS: JUVENTUD VS JUAN PUJOL
16:00HS: DEFENSORES DE BELGRANO VS PARQUE INDEPENDENCIA
18:00HS: ATLETICO LIBERTAD VS FLORIDA
20:00HS: SAN LORENZO VS SAN RAMÓN SUR.
AUSPICIA E INVITA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario