AGENDA FIN DE SEMANA 4-5-6 DE NOVIEMBRE
VIERNES 4/11
-22:00HS. TORNEO DE FUTBOL INSTITUCIONES
LUGAR: CLUB SAMUEL W. ROBINSON.
SÁBADO 5/11
-15:00hs. FUERZA LIBRE INTERNACIONAL – DÍA DE PRUEBA
LUGAR: CLUB HÍPICO
-17:00HS. CLASE DE G.A.P
LUGAR: EL MIRADOR DE LA COSTANERA
-18:30HS. EXPOSICIÓN DE AUTO DE LA FUERZA LIBRE INTERNACIONAL Y TURISMO FIAT
LUGAR:PUERTO PUNTA ARENA
-21:30HS. TORNEO PRE FEDERAL DE BÁSQUET 2022
DOMINGO 6/11
-8:30HS. ACUATLÓN
LUGAR: LA MAGIA DE UN LUGAR
-9:00HS. FUERZA LIBRE INTERNACIONAL – CORONACIÓN
LUGAR: CLUB HÍPICO
-15:00HS. PRE FIESTA DEL CHAMAMÉ
LUGAR: CASA DEL BICENTENARIO
-19:00HS. TORNEO DE FÚTBOL INSTITUCIONES
LUGAR: CLUB SAMUEL W. ROBINSON
Fuente: Prensa Municipalidad de Monte Caseros
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