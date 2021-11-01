TORNEO DE AJEDREZ "ANIVERSARIO DE MONTE CASEROS"
En el marco de las actividades programadas para el Mes Aniversario de la Ciudad, en el día de ayer, sábado 30, en el Club Barrio Nuevo se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez "ANIVERSARIO DE MONTE CASEROS"
Los principales puestos en las distintas categorías fueron los siguientes:
SUB-8:
1º MATEO SALAZAR, ESC. Nº 88.
2º BENJAMÍN BELLA ROMÁN, ESC. Nº 432.
3º KEVIN ROMERO, ESC. Nº 432.
4º JUDITH ABIGAIL BELLA, ESC. 432.
5º DANTE OBREGÓN, ESC. Nº 432
SUB10:
1º GENARO OBREGÓN, ESC. Nº432
2º TOMÁS SILVA CORRAL, COLEGIO SAN GABRIEL.
3º SANTIAGO SOSA SARDÁ, COLEGIO SAN GABRIEL
4º THIAGO MEZA, COLEGIO SAN GABRIEL
5º SHOPIE MEZA, COLEGIO SAN GABRIEL
SUB-12:
1º NICOLÁS LIZ, Nº 89
2º ULISES RODRÍGUEZ, E. SÁBATO.
3º LIONEL SÁNCHEZ MIÑO Nº 89
SUB-14
1º GUSTAVO CORNEJO, ESC. TÉCNICA
2º ÁLVARO CARLINO, INST. ATAMAÑUK
3º JUAN PABLO VALIENTE, ESC. TÉCNICA
4º NICOLÁS LANARO, ESC. TÉCNICA
5º GUILLERMO SILVA, TÉCNICA PEDRO FERRÉ
SUB-16:
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