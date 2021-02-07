EL LUNES, ENTREGARÁN LAS TARJETAS DEL PROGRAMA MAMÁ MBARETÉ
El Gobierno Provincial, a través de la Municipalidad, realizará este lunes 8 de febrero la entrega de las Tarjetas Mamá Mbareté a sus beneficiarias. La misma se llevará a cabo en la Oficina de Protocolo (Palacio Municipal) a/c de Laura Galarraga, en el horario de 08:00 a 12:30 horas.
Se solicita a las beneficiarias cumplir los siguientes requisitos para el retiro:
LLEVAR DNI
ASISTIR SOLO LA BENEFICIARIA, SIN ACOMPAÑANTES Y NIÑOS
EN CASO DE NO PODER IR LA TITULAR, ENVIAR A LA PERSONA QUE RETIRE CON SU DNI (de la beneficiaria)
SÓLO PODRÁN INGRESAR DE A UNA, RESPETANDO LA DISTANCIA SOLICITADA FUERA DEL RECINTO, Y EL USO OBLIGATORIO DEL BARBIJO.
BENEFICIARIAS - MES FEBRERO 2021
1- ALMIRON, GABRIELA NOEMI
2- ARCE, MARISA EUGENIA
3- CANTERO, MARGARITA ORNELA
4- CARDOZO, MARIA DEL PILAR
5- CHAVEZ, LORENA AYELEN
6- ESPINDOLA, ELIZABETH
7- GOMEZ, EUSEBIA ALICIA
8- GUILLEN, MARIA ANTONIA
9- MILAN, PATRICIA
10- OCAMPO, LUISANA
11- OSUNA, NELIDA ITATI
12- PEDELLEZ, SUSANA NAIR
13- ROSELLI, ADRIANA ELIZABET
14- RUIZ DIAZ, ROCIO ALDANA
15- BARRIOS, MARIA LAURA
16- CASTILLO, DALILA LORELEY
17- CENTURION, MARIA ELENEA ITA
18- CENTURION, SOFIA AYELEN
19- DE LOS SANTOS, JUANA
20- DIAZ, MILAGROS
21- GALARRAGA, YESICA
22- GOMEZ, MARIA LAURA
23- GONZALEZ, CAMILA NATALIA
24- GOBERNATTORI, MARIANA SOLE
25- JONES, CLAUDIA
26- LACUADRA, YANINA NOELIA
27- MAIDANA, CAROLINA RAMONA
28- MIÑO, MILAGROS AYELEN
29- OJEDA, CRISTINA SOLEDAD
30- ORTIZ, NOELIA SOLEDAD
31- ROJAS, ANGELICA DEBORA TAM
32- ROMERO, KAREN SOLEDAD
33- SANCHEZ, GISELA PATRICIA
34- SAUCEDO, VIVIANA MERCEDES
35- SOLER, MILAGRO DE LOURDES
36- TOLEDO, MICAELA DELMIRA
37- VARGAS, GISELA VANESA ITA
38- VARGAS, MARIA CELESTE
39- JARDIN, KARINA SOLEDAD
40- FERNANDEZ, JOAQUINA MARILE
41- DORGA, LUJAN MILAGRO
42- GUTIERREZ, ROMINA SOLEDAD
43- ALEGRE, RAMONA CLEMENTINA
44- BENITEZ, MARCELINA SOLEDAD
45- BERNAL, ANABELLA
46- BLANCO, LAURA MARIA
47- BORDON, ANAHI MARIA ANTONE
48- FAEIF, CARLA ALFONSINA
49- GALARRAGA, ADRINA AGUSTIN
50- GAUNA MARTINEZ, HAYDEE KAR
51- KANEMANN, ANAHI ELIZABETH
52- MONZON, ROCIO NOEMI
53- NIVEIRO, DANIELA VERONICA
54-ORTIZ, ANTONELLA AYELEN
55- ORTIZ, LORENA NOEMI
56- ORTIZ, NOELIA
57- PABON, CELESTE ITATI
58- PROZ, ADRIANA SOLEDAD
59- QUIROZ, ROSA BEATRIZ
60- SANCHEZ, YANINA ITATI
61- SOLER, ANGELICA BELEN
62- ROMERO, ABRIL SOLEDAD
63- CANTEROS, ANA LORELEY
64- CABRERA, CARLA ANTONELLA
65- AGUIRRE, CINTIA AILEN
66- ROA, LUCRECIA ITATI
67- ZACARIAS, MARIELA VIVIANA
68- DOS SANTOS, SILVINA ALEJAN
69- ROJAS, ADRIANA MARIA
70- ALEGRE, YAMILA
71- FLORES, LUCRECIA ITATI
72- ESPINOSA, BEATRIZ GUADALUP
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