MONTE CASEROS: CONFIRMAN 8 NUEVOS CASOS POSITIVOS PARA COVID-19
En Conferencia de Prensa realizada en la noche de este martes 19, el Comité de Crisis encabezado por el Intendente Miguel Olivieri confirmó 8 (ocho) nuevos casos para COVID-19 en Monte Caseros. Resultado arrojado de 44 test Rápidos Antígenos realizado durante la jornada.
En espera el resultado de75 PCR enviados al Laboratorio Central (Ctes.)
El total de casos activos es de 145 (ciento cuarenta y cinco).
Cabe indicar que las Medidas dispuestas POR EL COMITÉ DE CRISIS el miércoles 13, continuarán hasta el martes 26 de enero a las 24 Horas.
MEDIDAS:
1- QUEDAN SUSPENDIDAS LAS REUNIONES SOCIALES
2- SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CULTO RELIGIOSO
3- SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS GRUPALES Y DE CONTACTO.
4- SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS GIMNASIOS.
5- SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS.
6- QUEDAN SUSPENDIDAS LA PERMANENCIA DE LAS PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS: PLAZAS, PARQUES Y PLAYAS.
7- SE LIMITA LA ACTIVIDAD DE RESTAURANTES, BARES, KIOSCOS Y SERVICIOS GASTRONÓMICOS CON DELIVERY HASTA LAS 24HS.
8- LA ATENCIÓN DE COMERCIOS EN GENERAL SE EXTENDERÁ HASTA LAS 21:00 HS. CON EXCEPCIÓN DE FARMACIAS Y EXPENDIDO DE COMBUSTIBLES QUE NO TENDRÁN LIMITACIÓN HORARIA.
9-INGRESO A LA LOCALIDAD DE PERSONAS QUE RECIDEN EN MONTE CASEROS PROVENIENTES DE ZONAS CONSIDERADAS DE RIESGO (FOCO DE CONTAGIO) DENTRO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, COMO DE OTRAS PROVINCIAS DEBERÁN TRAER HISOPADO NEGATIVO MENOR A 48 HORAS, Y EN EL CASO DE CASO NO CONTAR CON HISOPADO DEBERÁN AISLARSE POR EL TÉRMINO DE 14 DÍAS.
INGRESO PARA LOS RESIDENTES Y NO RESIDENTES PROVENIENTES DE ZONAS BLANCAS DENTRO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES PODRÁN HACERLO NORMALMENTE.
INGRESO PARA PARA NO RESIDENTES QUE PROVENGAN DE ZONAS CONSIDERADAS DE RIESGO DE NUESTRA PROVINCIA DE CORRIENTES COMO EL DE OTRAS PROVINCIAS ÚNICAMENTE CON HISOPADO NEGATIVO DEBERÁN REALIZAR CINCO DÍAS AISLAMIENTO PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
MONTE CASEROS
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA, IMPORTANTE Y NECESARIA
Si presenta síntomas no concurra al hospital, llame al Call Center a cualquiera de los siguientes números:
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