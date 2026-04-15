Gobierno de Corrientes paga Plus de Refuerzo de abril a partir de este 16
Entre este jueves 16 y el miércoles 22, los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados, percibirán el Plus de Refuerzo de $100 mil por beneficiario, correspondiente a abril. Este beneficio forma parte, junto con el Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) y el sueldo, del Ingreso Salarial Mensual que paga el Gobierno de Corrientes.
El cronograma de liquidación del Plus de Refuerzo de abril comienza este jueves 16, con el pago a los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en los números 0 y 1. El segundo tramo se abona el viernes 17, jornada que percibirán aquellos beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.
El lunes 20, será el turno para aquellos agentes con documentos finalizados en 4 y 5; este tramo estaría disponible desde este sábado 18, a través del homebanking de cada cuenta sueldo y, también, de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.
El martes 21, cobran quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. El cronograma de pago del Plus de Refuerzo de abril, de $100 mil pesos por beneficiario, finaliza el miércoles 22, fecha que cobran los agentes con terminaciones 8 y 9.
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