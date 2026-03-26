TRAVESÍA ENDURO MONTE CASEROS
Preparate para vivir dos días a puro barro, adrenalina y máquinas al límite. ¡El Club Enduro Monte Caseros te invita a la edición más épica de nuestra travesía!
Lugar: Monte Caseros, Corrientes.
Fechas: 2 y 3 de Mayo, 2026.
INFO DE INSCRIPCIÓN:
• Inscripción: $40.000
• Remera del evento: $15.000
• Alias para abonar: clubenduro.mc
CONTACTOS:
No te quedes afuera, ¡comunicate para asegurar tu lugar!
• Juank: 3775 456514
• Dario: 3775 409473
• Damian: 3775 443370
AVENTURA SIN LÍMITES
Moto, Cuatriciclo, UTV... ¡Traé lo que tengas, pero traé ganas de acelerar!
