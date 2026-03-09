El gobernador Juan Pablo Valdés se encuentra en Nueva York para participar de la Argentina Week
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés informó este lunes que ya se encuentra en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) para participar de la Argentina Week que se llevará a cabo desde este 9 al 12 de marzo en ese país.
Con respecto a la participación de Corrientes, el Primer mandatario provincial publicó en sus redes sociales que “nuestra provincia tiene mucho para mostrar al mundo” y a la vez reveló que “por eso participamos de la Argentina Week en Estados Unidos, con grandes empresas y entidades internacionales, a las que les presentaremos el potencial productivo de Corrientes, para atraer sus inversiones”.
“Iniciamos la agenda de trabajo en una reunión con Amazon y otros gobernadores del país, enfocados en la innovación, tecnología aplicada a la gestión pública y para conocer soluciones que hoy están transformando gobiernos de todo el mundo” indicó Valdés.
En este marco, agregó el Gobernador que “estos encuentros nos permiten explorar herramientas que pueden mejorar los servicios del Estado, modernizar la gestión y generar más oportunidades de desarrollo para los correntinos”.
Por último, Juan Pablo Valdés comunicó que “durante estas jornadas, tendré reuniones con otras empresas líderes mundiales y las ONU es” y añadió que “también participaré de foros económicos y tecnológicos para el intercambio de oportunidades. Les iré contando el desarrollo de los distintos encuentros”.
La Argentina Week en Estados Unidos
Se prevé que el evento reúna a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión.
Tendrá lugar en Nueva York desde este lunes 9 de marzo hasta el jueves 12. Los encuentros se desarrollarán en locaciones clave como el consulado argentino, la torre de JPMorgan Chase en Park Avenue, las oficinas de Bank of America y la sede de Microsoft en Times Square.
No hay comentarios:
Publicar un comentario