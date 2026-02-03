"Vamos a demostrar que la verdadera capital nacional es Corrientes", afirmó Juan Pablo Valdés al inaugurar el Carnaval Provincial 2026
El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este sábado el corte de cintas que dio paso a la apertura oficial del Carnaval Provincial 2026 en el renovado corsódromo "Nolo Alías", donde además dejó formalmente habilitadas nuevas mejoras en infraestructura destinada a fortalecer uno de los principales escenarios culturales y turísticos de la provincia. Durante su discurso, el mandatario señaló allí que "vamos a demostrar que la verdadera capital nacional del carnaval es Corrientes" y resaltó que "detrás de nuestra cultura hay mucho trabajo y esperanza de futuro".
Esta nueva edición carnestolenda cuenta con nuevos accesos, estacionamientos, baños e iluminación, apostando a poner en valor este escenario, y consolidando este evento cultural como motor de desarrollo económico local.
En ese marco, con el acompañamiento del público desde las tribunas y de representantes gubernamentales y carnestolendos sobre la calzada, el mandatario provincial expresó su satisfacción por dar inicio a una nueva edición del carnaval en un espacio que calificó como “el templo del carnaval correntino”.
Asi fue que Valdés puso especial énfasis en las mejoras ejecutadas en el corsódromo en tiempo récord, iniciadas el 5 de enero, que incluyeron la optimización de accesos, sanitarios y estacionamientos, principalmente. En ese sentido, reconoció el trabajo conjunto de distintos organismos del Estado provincial, además de resaltar la labor de los obreros que ejecutaron las tareas.
“El corsódromo va a seguir mejorando a lo largo del tiempo, porque vamos demostrarles a todos los argentinos que la verdadera capital nacional del carnaval es Corrientes”, afirmó el Gobernador, al tiempo que remarcó la importancia de contar con infraestructura acorde al crecimiento de esta fiesta.
Asimismo, subrayó que el carnaval, al igual que el chamamé, forma parte de la identidad cultural correntina y representa una oportunidad concreta de desarrollo, trabajo y proyección, sosteniendo que "detrás de nuestra cultura hay mucho trabajo y esperanza de futuro".
En esa línea, aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando de manera articulada con el Municipio capitalino y los equipos de los ministerios de Turismo y de Coordinación, para potenciar el evento.
Por otra parte, el titular del Ejecutivo provincial expresó su intención de recorrer los carnavales del interior provincial, en la medida que su agenda lo permita.
Infraestructura
Las mejoras inauguradas en el complejo, comprende un estacionamiento que cuenta con 740 metros de pavimento de hormigón, un diseño circular con boulevard central y veredas; sistema de drenaje integral; incorporaron de 16 baños contenedores, dejando de lado y duplicando la capacidad de los baños químicos que hasta el año pasado se colocaban, más dos módulos sanitarios exclusivos para comparseros; mejoramiento de los accesos peatonales con la construcción de veredas pavimentadas que permiten una circulación segura desde la colectora hasta el predio; instalación de paneles solares en el nuevo estacionamiento, los cuales abastecen la iluminación led del sector y los sanitarios, en el marco de una política orientada al uso de energías renovables; y el ordenamiento del tendido eléctrico.
Expresión cultural
Al tomar la palabra, el titular de la productora encargada de la organización, "La Estrella", Esteban Centeno, sostuvo que “la única forma de producir el carnaval más grande de la Argentina es con el trabajo conjunto de muchas personas del Estado y del sector privado que hace que podamos contar con este Corsódromo que hoy está muy lindo”.
“Esperemos seguir por el mismo camino hacia el futuro”, manifestó el empresario a modo de agradecimiento.
Por su parte, el intendente de Capital, Claudio Polich expresó que “nuestro carnaval es una expresión cultural y una actividad importante desde el punto de vista comercial para la ciudad de Corrientes”.
“No tenemos más que agradecer al Gobierno provincial por toda esta infraestructura que permite que el espectáculo tenga calidad”, añadió el jefe comunal, reconociendo la labor de la Provincia.
Primera noche
Tras el acto inaugural con el corte de cintas y breves discursos, arrancó la primera noche de carnaval en este renovado corsódromo, con el desfile en primer lugar de la agrupación Imperio Bahiano, luego siguieron Samba Show, Ará Berá, Sambanda y Copacabana, despertando la algarabía del público en el "Nolo Alías". La programación continuaba con Kamandukahia, Arandú Beleza, Samba Total y el cierre de la comparsa Sapucay.
Así, miles de comparseros mostrarán hasta el 28 de febrero su pasión por el carnaval para contagiar alegría al pueblo de la provincia de Corrientes y a los turistas que valoran altamente este espectáculo muy arraigado en la cultura local.
