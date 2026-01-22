Valdés supervisó obras de limpieza de canales en Santa Ana
El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, supervisó los trabajos de limpieza de canales que se llevan adelante en la localidad de Santa Ana, obras fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en distintos sectores del ejido urbano.
En ese marco, se informó que ya finalizaron las tareas de limpieza del Canal 9, un conducto clave que desagua aproximadamente el 70 por ciento de la localidad, constituyendo una intervención estratégica para la seguridad hídrica de la comunidad. Actualmente, los trabajos continúan en el Canal 10, que permite el escurrimiento de la zona del Ingenio Primer Correntino, y posteriormente se avanzará con el Canal 11, correspondiente a Colonia Álvarez.
Las obras se concretan a partir de las gestiones realizadas por el Municipio de Santa Ana ante el Gobierno Provincial, en respuesta a una demanda prioritaria de los vecinos, especialmente ante las condiciones climáticas y la necesidad de prevenir inundaciones.
La intendente Silvana Almirón destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y agradeció al gobernador Juan Pablo Valdés por las respuestas inmediatas, la supervisión permanente de los trabajos y el apoyo constante a las gestiones locales, que permiten avanzar con acciones concretas en beneficio de toda la comunidad.
“Continuemos trabajando juntos”
Acompañado por la jefa comunal; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza y el ingeniero Eduardo Alarico de Vialidad provincial, el mandatario dio cuenta que con todas estas intervenciones, “el agua se va a escurrir de una mejor manera” cuando llueva copiosamente en la localidad.
Asimismo, el titular del Ejecutivo instó a “seguir trabajando mancomunadamente para continuar mitigando los efectos de la lluvia”.
