FALLECIMIENTO

PONZONI, IRMA DOLORES q.e.p.d.
Falleció el 31 de Enero del 2026 a los 66 años de edad
Su Esposo: ALFONSO, LUIS ERNESTO
Su Hija: BENJASMINA
Su Hijo Político: IDALGO JAVIER
Sus Hermanos : JULIO, PEDRO, LUIS, RODOLFO, JOSE Y BLAS
Familiares, y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 31 de Enero a las 17:30 horas, Sala "B" CEMENTRIO TACUABE Favor que agradecerán"
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
