LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 06/12/2025
CANCHA SAN LORENZO
SUB 17 FINAL
17:00 HS: PROGRESISTAS. VS. PARQUE IND.
SUB 13 SEMIFINAL
19:00 HS: PARQUE IND. VS. ROBINSON (R ).
SUB 11 SEMIFINAL
20:00 HS: DEF. BELGRANO. VS SAN LORENZO.
SUB 15. FINAL.
21:00 HS: SAN LORENZO. VS. ROBINSON.
DOMINGO 07/12/2025
CANCHA S. W. ROBINSON
PRIMERA DIVISIÓN.
17:00 HS: VILLA FEDULLO .VS PROGRESISTAS.
19:00 HS: JUAN PUJOL. VS. ROBINSON.
21:00 HS: FLORIDA. VS. AT. LIBERTAD.
23:00 HS: PARQUE IND. VS. JUVENTUD.
