3 de diciembre de 2025

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Godoy, Gastón q.e.p.d.
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 03/12/2025 a las 09:30hs
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.



Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)