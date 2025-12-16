El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Monte Caseros
Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO,
secretaria a cargo de la Dra. NAOMI ROSA
VALLEJOS, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de
Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono
03775-427904, en los autos caratulados “FERNANDEZ
ALBA YOLANDA S/ SUCESORIO " Expte. Nº 15139/25,
cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la Sra. ALBA YOLANDA FERNÁNDEZ, D.N.I. N°
4.645.840, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y
acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan,
en la causa: FERNANDEZ ALBA YOLANDA S/
SUCESORIO Expte. Nº 15139/25, en trámite por ante el Juzgado
mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 5766 de fecha 01 de diciembre de
2025; en la cual en su parte pertinente dice: (…) 4) Estando debidamente
acreditado el fallecimiento de la Sra. ALBA YOLANDA FERNÁNDEZ, D.N.I. N°
4.645.840 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en
mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio
sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art.
660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso,
para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última
publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar
el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Julio Osvaldo Zamudio, Juez en lo
Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Monte Caseros, Ctes., Dra. Naomi
Rosa Vallejos, Secretaria.
Monte
Caseros Ctes, 10 de Diciembre del 2025
