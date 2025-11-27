Valdés recibirá reconocimiento nacional del Instituto Belgraniano
El gobernador Gustavo Valdés participará este jueves a las 11 horas en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, del acto de entrega formal de la Bandera de la Libertad Civil a la provincia de Corrientes, por parte del Instituto Belgraniano de la República Argentina. Para tal fin, llegará a la ciudad Capital una delegación de dicho Instituto, encabezada por su presidente, Manuel Belgrano, tataranieto del prócer, para distinguir también al primer Mandatario con la Medalla de Oro al Merito, por "su labor en pro de la defensa, difusión y valoración de nuestra historia, cultura y valores patrios", remarcaron.
Asitirán además en representación del Intituto Belgraniano, Marina Marincovich; y Fernando Quevedo Orden; acompañados por integrantes de las Asociaciones Belgranianas de Corrientes, Goya, Esquina, Mercedes, Santo Tome y Curuzú Cuatiá. De esta manera, se hará formal entrega de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, Símbolo Patrio Argentino, según la Ley 27.134 de 2015, a la provincia de Corrientes en manos del gobernador Valdés.
