JUEVES 30/10/2025
CANCHA S.W. ROBINSON
SUB 12
20:00HS: VILLA FEDULLO (2)VS FLORIDA. (0)
21:00 HS: PARQUE I (1) VS. ROBINSON (2)
22:00 HS: ROBINSON VS. PARQUE I.
VIERNES 31/10/2025
CANCHA SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN.
21:15 HS : SAN RAMÓN SUR. (1)VS. PARQUE I. (0 )
23:00 HS: PROGRESISTAS (2) VS JUVENTUD. (1)
SÁBADO 01/11/2025
CANCHA S. W. ROBINSON
SUB 12
09:00 HS AT. LIBERTAD. (0)VS. SAN RAMÓN SUR.(0)
10:00 HS FLORIDA ( ) VS BELGRANO ()
11:00 HS: ROBINSON (0)VS VILLA FEDULLO.(1)
RECESO
SUB 12
16:00 HS: PARQUE I (2)VS SAN LORENZO.(1)
SUB 13.
17:00 HS: ROBINSON (A ) (0) VS ROBINSON (R ) (0)
SUB 17
SEMIFINALES
18:00 HS: PARQUE I. (2) VS. JUVENTUD.(0)
19:30 HS: PROGRESISTAS (2)VS. SAN LORENZO (2)
PRIMERA DIVISIÓN
21: 15 HS : ROBINSON (0)VS AT. LIBERTAD.(0)
23:00 HS : JUAN PUJOL (1)VS DEF. BELGRANO (1)
Falta resultado sub 12 de Florida Vs Belgrano
INFORMA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
