ANIVERSARIO DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA
El Comité Capital de la UCR realizó un homenaje a 42 años del triunfo de Raúl Alfonsín
El Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Corrientes realizó este jueves por la tarde un homenaje con motivo de un nuevo aniversario del retorno a la democracia al cumplirse este 30 de octubre, 42 años del triunfo de Raúl Alfonsín. El mismo tuvo lugar en la esquina de las avenidas Raúl Alfonsín y Gregorio Pomar, donde se emplaza el busto del "Padre de la Democracia". Allí, participaron autoridades partidarias, funcionarios, legisladores y militantes de todos los comités seccionales de la ciudad en lo que fue un sencillo, pero emotivo acto con sentidas palabras.
"Aquel 30 de octubre de 1983 que marcó el retorno de la democracia a la Argentina fue el día en que la esperanza volvió a ganarle al miedo, y la palabra volvió a tener valor. En este nuevo aniversario, evocamos no solo una elección, sino una decisión colectiva: la de dejar atrás el autoritarismo y apostar por la libertad, la justicia y la convivencia en paz. Raúl Alfonsín representó la ética del diálogo y el valor de la política como herramienta de transformación. Su voz, en aquel histórico balcón, no fue la de un solo hombre, sino la de un pueblo entero que volvió a creer", se expresó en un comunicado conjunto leído en la ocasión en nombre del Comité Capital de la UCR.
Luego se entonó el Himno Nacional, se hicieron ofrendas florales y un minuto de silencio por la memoria de Alfonsín, siguiendo como oradores, primeramente, el presidente de la Juventud Radical, José María Giménez, los senadores provinciales Sergio Flinta y Noel Breard; el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla; el intendente Eduardo Tassano; y cerró los discursos del acto, el presidente del Comité Capital de la UCR e intendente electo, Claudio Polich. También estuvieron entres los presentes, los senadores provinciales Diógenes González y Sonia Quintana y el diputado provincial Norberto Ast.
"No nos pongamos en un lugar donde seamos los dueños de la verdad, sino aceptar que nuestro adversario puede llegar a tener razón y entonces es necesario escucharlo y valorar su opinión, porque podemos salir construyendo con la verdad de él más la verdad mía, conformando una síntesis", reflexionó Polich ante sus correligionarios presentes.
"Pero siempre con la base de la historia de la UCR, que es la equidad", agregó, entendiendo que "para tener igualdad de oportunidades (es necesario ) por lo menos, igualdad de condiciones y por eso es que bregamos por la educación y la salud públicas y que los servicios sean eficientes, porque es la forma en la que todos pueden ser iguales frente a un Estado que tiene que protegernos, sólo así se construye desde la equidad con dirigentes que sean capaces, no sólo de entender la coyuntura, sino una sociedad que pueda proyectarse al futuro".
Finalmente, como es costumbre en los actos partidarios de la UCR, entonaron la Marcha Radical y sortearon entre los presentes el libro biográfico "Raúl Alfonsín: el planisferio invertido" de Pablo Gerchunoff.
