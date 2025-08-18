El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “MENDEZ MIGUEL ANGEL S/ PROCESO
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 14531/25, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. MIGUEL
ANGEL MENDEZ, DNI N°5.692.386, para que dentro del plazo de treinta (30) días,
se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “MENDEZ MIGUEL ANGEL S/ PROCESO SUCESORIO”,
Expte Nº MXP 14531/25, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se
ha dispuesto en la Providencia N° 3147 de fecha 26 de Junio de 2025, la cual en su parte
pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr.
MIGUEL ANGEL MENDEZ, DNI N° 5.692.386 y resultar el Juzgado competente para
entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada,
declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Procédase a recaratular el
presente proceso el cual deberá leerse “MENDEZ MIGUEL ANGEL S/ PROCESO
SUCESORIO” dejándose sin efecto la carátula anterior.- 5) Publíquense los
edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los
herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará
por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia
circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.-Fdo.
Dr. Julio Osvaldo Zamudio , Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
Monte Caseros, Corrientes, 30 de Junio del 2025.-
Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS
Abogada Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
