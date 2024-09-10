FUTBOL DE PRIMERA DIVISION

PROGRAMACION DE PARTIDOS
CANCHA: ROBINSON
DIA CATEGORIA HORA PARTIDO
13/9
RESERVA 22.00 hs D. BELGRANO – PROGRESISTAS
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14/9
10.00 hs a 17.00 hs PROVINCIAL SUB 13
SUB 17 18.00 hs PARQUE IND. – D. BELGRANO
RESERVA 19.45 hs S. LORENZO – JUVENTUD U.
21.45 hs FLORIDA – S. RAMON S.
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CANCHA: SAN LORENZO
15/9
1a.DIV. 17.00 hs ROBINSON – PROGRESISTAS
19.00 hs S. LORENZO – ATL. JUAN PUJOL
AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
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