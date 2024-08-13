PARTIDOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION

PROGRAMACION DE PARTIDOS
CANCHA: SAN LORENZO
DIA CATEGORIA HORA PARTIDO
16/8
1a.DIV. 22.00 hs A.J.PUJOL – DEP. LIBERTAD
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17/8
SUB 11 10.00 hs AT. LIBERTAD – S. LORENZO
11.00 hs ROBINSON – PARQUE IND.
12.00 hs FLORIDA – D. BELGRANO
FEMENINO 13.00 hs ROBINSON – D. BELGRANO
14.30 hs S. LORENZO – V. FEDULLO
SUB 17 16.00 hs D. BELGRANO – S. RAMON S.
17.30 hs PARQUE IND. – A. J. PUJOL
19.00 hs ROBINSON - FLORIDA
RESERVA 20.30 hs JUVENTUD – PARQUE IND.
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18/8
1a.DIV. 12.00 hs JUVENTUD U. – V. FEDULLO
14.00 hs S. RAMON S. – AT. LIBERTAD
16.00 hs FLORIDA – D. BELGRANO
19.00 hs S. LORENZO - ROBINSON
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AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
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