MARTINES, ADAN SAUCEDO q.e.p.d.
Falleció el 25 de Noviembre del 2026 a los 68 años de edad.
Su Esposa: AGUIRRE, LIDIA ESTER
Sus Hijos: MACARENA, EDUARDO, YAMILA, LILIANA, RAMONA, ROSA, CLAUDIA Y ADAN
Sus Hermanas: MONICA Y MARTA
Familiares y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el dia 26 de Noviembre las 08:00 horas "Sala San Roque" Juan Pujol Favor que agradecerán.
Casa Mortuoria,Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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