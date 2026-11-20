Entre este 24 y el 30, los agentes provinciales perciben haberes de noviembre
El Gobierno de Corrientes paga sueldos a los activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
El cronograma de pago del sueldo de noviembre comienza este martes 24. En esta jornada percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.
Ese tramo estará disponible desde el sábado 21, a través de los medios electrónicos.
El miércoles 25, es el turno de aquellos con documentos terminados en 2 y 3.
El jueves 26, perciben los que tengan el DNI finalizados en 4 y 5.
A su vez, el viernes 27, cobran 6 y 7.
El pago salarial termina el lunes 30, día que percibirán los agentes con documentos terminados en 8 y 9. Este tramo estará disponible, a partir del sábado 28, a través de los medios electrónicos.
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