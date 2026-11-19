El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calles Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427904, en las actuaciones "ROMERO MARCIAL Y FUCENECCO O FUCENECO, AURELIA MARIA S/ SUCESORIOS. EXPTE MXP 15816/26”, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de los Sres. MARCIAL ROMERO, M.I. N° 5.680.485 y AURELIA MARÍA FUCENECO O AURELIA MARÍA FUCENECCO, M.I. N° 9.990.173 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: " ROMERO MARCIAL Y FUCENECCO O FUCENECO, AURELIA MARIA S/ SUCESORIOS. EXPTE MXP 15816/26” en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 336/26 de fecha 13 de noviembre de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: RESOLUCIÓN N°336/26 Monte Caseros, 13 de noviembre de 2026.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ROMERO, MARCIAL Y FUCENECO AURELIA MARÍA S/ SUCESORIOS", Expte. Nº MXP 15816/26, y, CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Declarar en cuanto ha lugar por derecho y al solo efecto de este universal que existe identidad entre: AURELIA MARÍA FUCENECCO y AURELIA MARÍA FUCENECO M.I N° 9.990.173 tratándose de la misma y única persona. 2°) Proceder a recaratular los autos consignándose “ROMERO, MARCIAL Y FUCENECCO O FUCENECO, AURELIA MARÍA / SUCESORIOS”. 3°) Estando debidamente acreditados los fallecimientos de don MARCIAL ROMERO, M.I. N° 5.680.485 y AURELIA MARÍA FUCENECO O AURELIA MARÍA FUCENECCO, M.I. N° 9.990.173, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio abintestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores de los causantes y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan…notifiquese. Fdo Dra. MARÍA HAYDEE RABELLA (Secretaria). Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO (JUEZ) .” ------------------------------------------
Monte Caseros, 17 de noviembre de 2026
FIRMADO DIGITALMENTE POR
RABELLA MARIA HAYDEE
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS - CTES.
FECHA: 2026-11-17
HORA: 09:15:51
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