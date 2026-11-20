El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Naomi Rosa Vallejos, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775-427904, en las actuaciones "LUCHETTI ADRIAN ELIAS RAMON S/ SUCESORIO" MXP 16012/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. ADRIAN ELIAS RAMON LUCHETTI, D.N.I. Nº 20.887.032 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "LUCHETTI ADRIAN ELIAS RAMON S/ SUCESORIO" MXP 16012/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N° 5394 de fecha 12 de noviembre de 2026, la cual en su parte pertinente, dice:… 5) “Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese,.Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Com. y Labora- Monte Caseros, Ctes. Dra. Naomi Rosa Vallejos, Abogada-Secretaria Civil, Com. y Labora- Monte Caseros, Ctes -------------------------------------
Monte Caseros, Ctes. 18 de noviembre de 2026.-.
FIRMADO DIGITALMENTE
DRA. NAOMI ROSA VALLEJOS
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS - CTES.
FECHA: 2026 - 11 - 18
HORA: 11:17:39
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