EDICTO “ JORGE RUBEN DALLACAMINA S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15812/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES– Juez – ubicado en la intersección de las calles Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,teléfono (03775)- 427903,en las actuaciones “DALLACAMINA JORGE RUBEN S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15812/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. JORGE RUBEN DALLACAMINA, DNI N° 17.756.404, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “ JORGE RUBEN DALLACAMINA S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15812/26, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 4836.- Monte Caseros, 08 de octubre de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JORGE RUBEN DALLACAMINA, M.I. N° 17.756.404; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES- Juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes). JUEZ SOBROGANTE.-
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4 de noviembre de 2026
EDICTO “ JORGE RUBEN DALLACAMINA S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15812/26
El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES– Juez – ubicado en la intersección de las calles Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,teléfono (03775)- 427903,en las actuaciones “DALLACAMINA JORGE RUBEN S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15812/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. JORGE RUBEN DALLACAMINA, DNI N° 17.756.404, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “ JORGE RUBEN DALLACAMINA S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15812/26, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 4836.- Monte Caseros, 08 de octubre de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JORGE RUBEN DALLACAMINA, M.I. N° 17.756.404; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES- Juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes). JUEZ SOBROGANTE.-
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